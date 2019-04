Brány památek dokořán - Znojmo

Brány památek se po roce otevřou i ve Znojmě. Veřejnost může zdarma zavítat například do Expozice pivovarnictví, na komentovanou prohlídku jindy veřejnosti nepřístupných prostor Louckého kláštera, připojit se k prohlídce městem nebo zamířit s dětmi do muzea. Brány památek dokořán proběhnou v termínu od 12. do 14. dubna 2019. V rámci letošního programu lze navštívit zdarma Expozici pivovarnictví (pouze v pátek). O víkendu se poté naskytne příležitost projít Znojmem s průvodcem. Sraz zájemců bude v dané časy (uvedené níže) před Turistickým informačním centrem. Na komentované prohlídky láká i Loucký klášter. Tentokrát průvodce zavede hosty do jindy nepřístupných prostor kláštera a do krypty. Prohlídky začnou vždy u brány v ulici Klášterní.

Zdarma návštěvu svých expozic nabídne i Jihomoravské muzeum, a to v Domě umění a v Minoritském klášteře. Kromě prohlídek muzeum chystá i doprovodné programy pro mladší návštěvníky. V Domě umění bude připravený program Dům umění od sklepa až po půdu a v Minoritském klášteře komentovanou prohlídku U matky boží aneb minoritský klášter v historických souvislostech.

Všechny prohlídky v rámci Bran památek dokořán jsou zdarma. Více informací naleznete v přiloženém plakátu. Na edukační programy Jihomoravského muzea je nutná rezervace na knihovna@muzeumznojmo.cz nebo na telefonním čísle 515 282 220.

Brány památek dokořán jsou iniciativou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ke které se Znojmo ve spolupráci se Znojemskou Besedou a Jihomoravským muzeem ve Znojmě připojuje již několik let.

PŘEHLED OTEVŘENÝCH PAMÁTEK (12. – 14. 4.)

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ

Pátek 12. 4. 9:00 -12:00, 13:00 – 17:00

PROHLÍDKY MĚSTA ZNOJMA (sraz před TIC Obroková 12)

Sobota 13. 4. 9:30, 12:30, 15:30

Neděle 14. 4. 9:30, 12:30, 15:30

LOUCKÝ KLÁŠTER (začátek u brány ulice Klášterní)

Sobota 13. 4. 10:00, 13:00, 15:00

Neděle 14. 4. 10:00, 13:00, 15:00

DŮM UMĚNÍ

Pátek 12. 4. 9:00 – 11:30, 12:00 – 17:00

Doprovodný program: Dům umění od sklepa až po půdu

Pátek 12. 4. od 14:00

Sobota 13. 4. 9:00 – 17:00 10:00

MINORITSKÝ KLÁŠTER

Sobota 13. 4. 9:00 – 11:30, 12:00 – 17:00

Komentovaná prohlídka: U Matky Boží aneb minoritský klášter v historických souvislostech

Pátek 12. 4. 16:00

Sobota 13. 4. 10:00