Finalistka druhé řady Česko Slovenské SuperStar, zpěvačka Celeste Buckingham zavítá do brněnského klubu Mersey.

Celeste Buckingham byla odmalička vedená matkou k tanci a hudbě, navštěvovala hodiny baletu a latinskoamerických tanců, později začala hrát na kytaru. Když jí bylo 15 let, matka ji přihlásila do druhé série soutěže Česko Slovenská SuperStar, kde se dostala do finále. Po soutěži pokračovala v roce 2011 vydáním prvního sólového singlu "Blue guitar", který se hrál v rádiích a obsadil 38. místo v žebříčku TOP 100 a 7. místo v žebříčku slovenských skladeb. Další skladba "Nobody knows" byla součástí projektu F84, který vznikl s cílem podpory slovenských autistů. Ke skladbě byl natočen videoklip.

Své debutové album Don´t Look Back vydala v roce 2012 a zatím poslední deska Bare vyšla v roce 2017. K celé řadě singlů natočila i videoklipy. Během své kariéry spolupracovala např. s Majkem Spiritem a se skupinami AMO, Slza či nejnověji O5 a Radeček, s níž nazpívala milostný duet s názvem Lovení k nové romantické komedii LOVEní s Ester Geislerovou v hlavní roli.

Se singlem "Crushin' My Fairytale" se zpěvačce podařilo umístit se v nejprestižnější americké hitparádě Billboard.