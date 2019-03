Atreyu v Brně

Kapela Atreyu, která při nahrávání své nové desky překročila vlastní hranice, aby vytvořila silný hudební odkaz reflektující lidskou smrtelnost, vyráží do Evropy! Svou sedmou studiovou deskou „In Our Wake“ prostupuje existenciální téma lidské konečnosti a jejího přesahu. „Je to o tom, jak vzít život do svých rukou a uvědomit si, že na to tady máte jen jednu ránu," přibližuje bubeník Brandon Saller. Support: John Wolfhooker

Atreyu se při nahrávání rozhodli udělat vše proto, aby vytvořili album, které ponese jejich hudební odkaz. I proto opět navázali spolupráci s věhlasným producentem Johnem Feldmannem.