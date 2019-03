Gipsy Fire - Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble Špilberk dne 20. 6. 2019 | Brno - Nádvoří hradu Špilberk | v 19:30 20.06.2019Nejúspěšnější

a nejžádanější projekt Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou kapelou GIPSY WAY ENSEMBLE. Program Gipsy Fire navazuje na stejnojmennou desku, kterou v roce 2014 vydalo hudební vydavatelství Supraphon. Je pokračováním velmi zdařilého Gipsy Way, prvního programu Pavla Šporcla s cikánskou tématikou. Spojuje velké mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny Gipsy Way, nový projekt výrazněji sází na nevšední technickou vybavenost a osobitost primáše Pavla Šporcla. Ten se v programu představuje také jako autor hudby, mj. i titulní skladby Gipsy Fire. S cikánskou cimbálovou kapelou Pavel Šporcl odehrál víc než 300 koncertů v nejrůznějších zemích světa včetně Číny, provedl úspěšná turné, v rámci nichž třikrát zcela vyprodal legendární pražskou Lucernu. (2009 - Gipsy Way, 2011 - Gipsy Way Orchestral, 2014 - Gipsy Fire) Z koncertu Gipsy Fire, konaného v Lucerně, byl Českou televizí pořízen a odvysílán záznam v květnu 2015. CD Gipsy Way z roku 2008 i CD Gipsy Fire z roku 2015 byla za prodej oceněna Platinovou deskou Supraphonu. Účinkují: Pavel Šporcl - housle Gipsy Way Ensemble - cikánská cimbálová kapela: Tomáš Vontszemü - cimbál Ján Rigó - kontrabas Zoltán Sándor - viola/ kytara Nenechte si ujít tento jedinečný koncert na nádvoří hradu