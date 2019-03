Tělo není hloupé, umí se uzdravovat samo. Jenže my se k němu někdy chováme jako k největšímu nepříteli. Házíme mu pod nohy ne příslovečné klacky, ale rovnou polena. A žijeme tak, aby mělo pořád co opravovat. Býváme unavení, nemožní, nemocní. Lékaři si nevědí rady. A potom přijde rada, která spojí odjakživa spojené, tělo a hlavu. Ejhle, zdraví se vrací. Přednáška lékaře Jana Hnízdila přiblíží příběhy lidí, kteří byli ochotní naslouchat, vzali svůj rozum do vlastní hrsti a uzdravili se.