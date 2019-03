Závody kočárků - Hodonín

Dvacítka je krásný věk...

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín je tu pro vás 20 let. Přijďte s námi slavit ve stylu street. Vypukne to v centru Hodonína poblíž sálu Evropa.

Spojili jsme síly s Masarykovým muzeem, kde budete moci navštívit výstavu historických kočárků.

A bude to velké 8-).

Na pořadu dne STROLLERING® alias Závody kočárků, Kašpárek v rohlíku revirvál, street art, hudba a další skvělá zábava pro všechny maminky, tatínky, celé rodiny s kočárkem i bez, děti v kočárku na odrážedle či koloběžce. Nezapomeňte doma ani babičku s dědou :-).

Slibujeme, že se budete skvěle bavit a při tom můžete pomoct dobré věci.

Startovné závodů bude 50,- Kč za kategorii (kočárek, odrážedlo nebo koloběžka).

Pro odvážlivce připravujeme vyšší levely podpory. Bude záležet jen na vás, jak moc nás chcete podpořit.

Celý výtěžek z akce bude věnován dětskému stacionáři Vlaštovka v Hodoníně. Ve Vlaštovce náš tým pečuje o děti a mladé lidi ve věku od 1 roku do 26 let s těžkým a středně těžkým mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením, či s poruchou autistického spektra.

Od 14.00 hodin započne doprovodný program s registrací k závodům.

Od 15.00 hodin startuje první kategorie závodníků.

Závodí se ve sportovní chůzi.

Jednotlivé kategorie závodníků:

1. mamka s kočárkem

2. taťka s kočárkem

3. rodina s kočárkem

další dětské kategorie:

4. děti na koloběžce