Tonya Graves, majitelka nezaměnitelného hlasu české hudební scény, se vrací do brněnského klubu Mersey. V pátek 18.10.2019 se bude konat koncert této zpěvačky, která je ověnčena řadou ocenění a úspěchů s kapelou Monkey Business, kde působila 16 let. Na svém kontě má dvě zdařilá sólová alba I’m the Only Me a Back to Blues, za které byla i nominována na Ceny Anděl. Právě z nich mixuje repertoár svých vystoupení.

V klubu Mersey ji budou doprovázet muzikanti - Ondřej Sluka za bicími, Josef Flores na kytaru, Martin Landa na basu a za klávesami Jenda Pudlák.

V poslední době se stále častěji objevuje i v roli moderátorky, aktuálně v televizním pořadu Drive na TV Óčko. V tomto roce plánuje Tonya vydat nové písně, na kterých již pilně pracuje.

Nenech si ujít tuto hudební lahůdku.