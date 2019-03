Týdny norské literatury v Brně

Čemu se smějí Norové? Jak chutná Norsko a co o téhle severské zemi vlastně víme? Tyhle a mnohé další otázky zodpoví blížící se Týdny norské literatury, které do Prahy a do Brna přiváží norské autory - a ještě mnohem více. Silnou stránkou festivalu, který představuje aktuální trendy, autory a tituly z téhle krásné severské země, jsou také literární besedy. To dokáže autorka komiksů Marta Breen. Ta přijede do pražské Kavárny, co hledá jméno, promluvit nejen o své nejnovější komiksové knize Neohrožené ženy, o dějinách ženské emancipace, ale také obecněji o feminismu a společnosti ve Skandinávii.

PROGRAM FESTIVALU V BRNĚ:

11. 3. 17:30

Eat&Read Norwegian

Kulinářsko-literární zážitek. Přijďte objevit nové chutě a zaposlouchat se do literárních ukázek z Norska.

13. 3. 18:00

Norský literární salón s Rogerem Pihlem

Současná norská literatura není jen detektivka a Jo Nesbø. Norský literární salón si všimne humoru nebo ekoterorismu a doporučí i knihy pro děti a náctileté.

18. 3. 19:00

Norský pub quiz

Chcete prověřit svou znalost Norska, nebo si jen jednoduše vyzkoušet vědomostní soutěž s netypickým tématem?

20. 3. 18:00

Vedlejší efekty informačního věku: Thomas Hylland Eriksen

Kam se ztrácí čas? Kde visí klíče k naplněnému životu? Žerou krysy také digitální odpad? Debata se slavným sociálním antropologem.

PARTNERSKÁ AKCE V BRNĚ

2. 4. 18:00

Křest komiksového sborníku AARGH! 18

Nové číslo komiksového sborníku AARGH! zamířilo do jedné z nejspokojenějších zemí světa, kterou kromě sobů a trollů obývají také Norové.

PROGRAM FESTIVALU V PRAZE:

14. 3. 19:00

Humor v (norské) literatuře: Roger Pihl a Jan Jícha

Může být pobyt ve škole, nebo dokonce v nemocnici zábavný? Jaký je norský humor a v čem se liší od českého? Festival zahájí norský velvyslanec Robert Kvile.

16. 3. 14:00–17:00

Norské dobrodružství v knihovně

Dobrodružná pátrací hra pro děti, která účastníky seznámí s tím nejlepším, co u nás za poslední roky z norské dětské literatury vyšlo.

20. 3. 19:00

Promítání: Uchvácen ženou

Humorná komedie o muži, jehož život je zcela ovládán ženou.

22. 3. 10:00–15:00

Seminář pro začínající překladatele z norštiny

Jste studentem či absolventem nordistiky? Přemýšlíte, že se v budoucnu budete věnovat literárnímu překladu? Pak je tahle akce právě pro vás.

25. 3. 19:00

Neohrožené ženy v komiksu: setkání s Martou Breen

Spisovatelka Marta Breen a ilustrátorka Jenny Jordahl zpracovaly dějiny ženské emancipace neobyčejně: komiksem.

29. 3. 9:30–12:00

Seminář o norské literatuře pro nakladatelské redaktory

Seminář pro redaktorky a redaktory, kteří se chtějí připravit na letošní frankfurtský veletrh, jehož čestným hostem bude právě Norsko.

3. 4. 19:00

Norský pub quiz

10 různorodých okruhů, 50 otázek. Skandinávský dům zve na kvízový večer s norskou tematikou.

4. 4. 19:00

Promítání: Kompanie Orheim

Smrt otce vyvolá v Jarlem vzpomínky na nelehké dospívání poznamenané otcovou závislostí na alkoholu. V roli Jarleho otce se představí Kristoffer Joner.

PARTNERSKÁ AKCE V PRAZE

22. 3. 13:00

Oslavy 50 let knihy Ethnic Groups and Boundaries

Ústav etnologie FF UK zve na oslavy padesátého výročí vydání nejcitovanější knihy k problematice etnicity Ethnic Groups and Boundaries.