Svět kostiček

Náplní výstavy bude tematická expozice modelů a tematických edic ze stavebnice Lego: Lego město s kolejištěm, přístavem a letištěm, středověké hrady a další exkluzivní exponáty z řad továrních setů, i „MOC“ tvorby (My own Creation – má vlastní tvorba). Velkým lákadlem může být například i exkluzivní Lego Wear, nebo filmová tvorba z kostiček, která představí témata Star Wars, The Simpsons, Back of the Future, Ghostbusters – Krotitelé duchů, aj.. Milovníci robotů se mohou těšit na unikátní válečnou zónu z edice Bionicle. Tovární sety z různých časových období budou v jednotlivých tematických celcích při vzájemném porovnávání představovat na první pohled patrné proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové ose dle roku vydání exponátů a dostupných kostek někdejší produkce společnosti LEGO.

Pro děti bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek s vláčkodráhou, ke stavění v několika sekcích kostky Duplo i Classic – Basic, pro nejmenší děti dokonce i kostky Baby Primo a pro bojovníky i kostky Bionicle. Pro tvorbu kreativních návštěvníků výstavy bude v prostorách dětského koutku umístěn originální Lego hrací stolek.