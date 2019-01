Festival ÍRÁNCI 2019

Ano. Už jsme tady zas. Trvalo to pravda mnoho měsíců, mnoho nekonečných dní a nocí, než jsme opět dali dohromady výběr toho nejlepšího z íránské kinematografie. A víme, že svět se mění. O tom není pochyb. To, za co se dnes bijeme, možná zavrhnou ti, kteří zítra přijdou po nás. Ale jedno je jisté. Některé filmy s námi zůstanou. Vzdorují hlodání času. Pronikají na všechny kontinenty. Pomáhají nám uvědomit si, že je možné vstoupit za hranice smrtelného každodenního života a nechat naše zvědavé srdce snít. Ne. Vážně nezáleží na tom, jak se svět změní. Některé filmy jsou nesmrtelné. A my věříme, že vám pár právě takových přinášíme.