We Will Not Change Our Show

Výstava je mezinárodní skupinový projekt dvou kurátorů a několika českých i zahraničních umělců, které spojuje práce s LGBT tematikou a genderovou problematikou. Cílem je představit a studovat problematiku svobody uměleckého vyjádření, svobody slova, utajení, skrytosti a otevřenosti z pozice LGBT. Kurátoři i vybraní autoři jsou přesvědčeni, že právě v této době je potřeba pomocí umění vyjadřovat politické přesvědčení a hájit uměleckou svobodu. Výstava bude od počátku chápána nejen jako ryze umělecký, ale i politický akt, jenž má být jasným a silným vyjádřením pozice svobody. Bude zahrnovat vybraná starší díla autorů, stejně jako zcela aktuálně a na místě vzniklé práce. Stane se specifickým pendantem k souběžně probíhající výstavě Feministická avantgarda v Domě umění na Malinovského náměstí. Vystavující: Veronika Šrek Bromová (CZ), Paul Dunca (RO), Alina Kleytman (UA), Jan Matýsek (CZ), Ruben Montini (IT), Kateřina Olivová (CZ), Phoenix (Tamás Páll, Viktor Szeri, Gyula Muskovicz, HU), Karol Radziszewski (PL), Sergey Shabohin (BY), Lilla Szász (HU) + Express Yourself /plakáty Madonny z 80. a 90. let

