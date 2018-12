Výstava betlémů - Brno

Zveme všechny na výstavu betlémů, která se bude konat v přísálí Katolického domu v Žebětíně, a to v pátek 14. 12. a v sobotu 15. 12. od 8 do 18 hodin a v neděli 16. 12 od 10 do 17 hodin. V neděli od 15 hodin v doprovodném programu vystoupí v sále pěvecký sboreček Konipásek a společně s dětmi z Centra volného času představí živý bétlém. Do tohoto vystoupení se mohou zapojit i jiné děti.

Prosíme o zapůjčení betlémů, a to již ve čtvrtek 13. 12. od 15 hodin.

Děkujeme všem, kteří nám pomohou vytvořit předvánoční atmosféru.

Václav Kříž