Vánoce na Nové radnici - Brno

Nenechte si ujít EVROPSKÉ VÁNOCE NA NOVÉ RADNICI

TERMÍN: pátek 21. 12. 2018, 13:00 – 18:00

MÍSTO: NOVÁ RADNICE, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, BRNO

PROGRAM VÁNOČNÍHO ODPOLEDNE NA NOVÉ RADNICI

pátek 21. 12. 2018, 13:00 – 18:00

KŘÍŽOVÁ CHODBA

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI

6 stanovišť = 6 evropských zemí/partnerských měst

výroba vánočního stromečku z krajkového papíru

tvoření dřevěných ozdob, vánočních baněk a přáníček

zhotovení sněhové lucerny

BETLÉMSKÉ SVĚTLO DO VAŠICH DOMOVŮ

výdejní místo – prosíme vyzvedněte si své Betlémské světlo až při odchodu z Nové radnice

upozornění: vstup do prostor Nové radnice s otevřeným ohněm je přísně zakázán

DOPROVODNÝ PROGRAM

vánoční expozice Muzea města Brna

výstava vítězných děl soutěže "Empík naděluje 2018"

Zoologická zahrada města Brna – edukativní program, ukázky živých zvířat

Hasičský záchranný sbor JMK – edukativní program

SNĚMOVNÍ SÁL

KULTURNÍ PROGRAM

13:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

13:10 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „EMPÍK NADĚLUJE 2018“ / Městská policie Brno

13:45 1. divadelní představení: SLYŠTE, SLYŠTE / Divadlo Facka

14:15 2. divadelní představení: O ČERVENÉ KARKULCE / Malé velké divadlo

14:50 VÝUKA KOLED PRO NEJMENŠÍ / Filharmonie Brno

15:20 3. divadelní představení: LOUTKOHRANÍ / Divadlo Paravánek

16:05 4. divadelní představení: O PEKAŘSKÉM ŠTĚSTÍ / Malé velké divadlo

16:40 VÝUKA KOLED PRO NEJMENŠÍ / Filharmonie Brno

17:10 5. divadelní představení: SLYŠTE, SLYŠTE / Divadlo Facka

* změna časového harmonogramu vyhrazena

RYTÍŘSKÝ SÁL

DOPROVODNÝ PROGRAM

Filharmonie Brno – informační pult, prodej předplatného

STAREZ – SPORT – program pro děti

Knihovna J. Mahena – program pro děti

fotostěna s vánočními rekvizitami

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVÉ RADNICE

skupinové komentované prohlídky každých 20 minut / max. 30 osob v prohlídce

začátek prohlídek na nádvoří Nové radnice

upozornění: vstup do prostor 1.NP Nové radnice (mimo Sněmovní a Rytířský sál + sociální zázemí) pouze s průvodcem v rámci komentovaných prohlídek

POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Potravinová sbírka je určena pro lidi v obtížné sociální nebo v aktuální krizové situaci, např. bez rodinného zázemí, v azylových domech, domech na půli cesty atd.

Nejžádanější jsou trvanlivé potraviny jako konzervy (masové, zeleninové, rybí), paštiky, suchary, instantní polévky (hrnkové a čínské nudlové), těstoviny, luštěniny, příp. základní drogistické zboží.

Přispěním do potravinové sbírky získávají návštěvníci šanci „vyhrát“ stromeček v květináči od společnosti Lesy města Brna a drobné dárky od MMB a partnerů akce

PRAKTICKÉ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ

vstup na veškeré části programu je ZDARMA

vstup do prostor 1.NP Nové radnice (mimo Sněmovní a Rytířský sál + sociální zázemí) pouze s průvodcem v rámci komentovaných prohlídek

vstup do vnitřních prostor Nové radnice s otevřeným ohněm je přísně zakázán

vstup do vnitřních prostor Nové radnice s kočárky nebude z technických důvodů umožněn

bezbariérový vstup pro osoby se sníženou mobilitou z ulice Husova (v zadní části mezi budovami Magistrátu a Střední školy umění a designu) / vstup s kočárky nebude z technických důvodů umožněn