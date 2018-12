Viva Lalala Republika - Brno

V říjnu si připomeneme výročí vzniku republiky. To reflektuje nejen inscenace Osmyčky na Činoherní scéně, ale i koncert VIVA „LALALA“ REPUBLIKA. Tento koncert shrne dějiny uplynulých sta let tak, jak se na hudební divadlo sluší: hudbou. Hity, které znali naše babičky a dědečkové, maminky a tatínci i ty, které nám připomenou naši vlastní minulost. Konec první světové války, písničky Karla Hašlera, založení trampské osady Ztracená naděje a rozmach trampingu, Osvobozené divadlo, písničky z filmů 1. republiky, budování socialismu, divadlo Semafor, Olympic, rok 1968, období anticharty, současnost – tyto mezníky v historii naší, již brzy stoleté republiky, se staly zdrojem pro výběr písniček, které naši zemi posledních sto let provázely a které si v podání našeho orchestru a sólistů Městského divadla ve zcela nový aranžích můžete připomenout v tomto ojedinělém projektu.

Účinkuje soubor a orchestr Městského divadla Brno. Průvodci večerem budou Eliška Skálová a Vojtěch Blahuta.