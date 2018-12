Mezinárodní festival divadelních škol - Brno

Studenti Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádají již 29. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který se uskuteční ve dnech 2. – 6. dubna 2019. Aktuální ročník má téma SETKÁNÍ Léčí / Regenerate with ENCOUNTER. "Máme za to, že setkání léčí. Ozdravná síla kontaktu s druhým nám může být v dnešním světě prevencí i léčbou paranoie, kterou nám očkují dezinformace kolem nás. Ozdravné procedury potřebuje jak tělo, tak i duše – a my věříme, že také setkání prostřednictvím umění je jednou z léčebných kúr pro duši, kterou není radno zanedbávat."

- Hana Zahradníčková (režisérka festivalu), Soňa Mucinová (dramaturgyně festivalu)

Změnou pro nadcházející ročník je především obměna ředitele festivalu. Po dlouhých osmadvacet let byl ředitelem prof. Mgr. Petr Oslzlý. Nyní se této role chopil ředitel Slováckého divadla Uherské Hradiště a vedoucí Ateliéru muzikálového herectví na JAMU, doc. MgA. Michal Zetel, PhD.

Ambasadorem a tedy tváří nadcházejícího ročníku festivalu bude herec, mim, dramatik a

především absolvent Divadelní fakulty JAMU, Boleslav Polívka.

Již tradičně budou inscenace hlavního programu uváděny na divadelních scénách JAMU v Brně, tj. Divadlo na Orlí a Studio Marta, a také v prostorách Centra experimentálního divadla, pod které spadají divadelní soubory - Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo.

Ačkoliv festival není soutěžní, každoročně uděluje porota několik ocenění. Porota je složena z profesionální a studentské části. Z té profesionální má festival v této chvíli potvrzené zatím dva porotce z celkových čtyř. Prvním z nich je Paul Bourne, umělecký ředitel Menagerie Theatre ve Velké Británii. Paul Bourne za posledních 25 let zrežíroval a zprodukoval přes osmdesát profesionálních inscenací v deseti různých zemích a v současné době je také uměleckým ředitelem Divadla 6–16 v Praze. Druhým váženým porotcem je Dr. Wolfgang Jansen, který je považován za odborníka na všechny formy hudebních divadel na německy mluvících scénách. Působí jako divadelní vědec, kritik, či kulturní manažer.

Kromě hlavního programu bude pro účastníky připraven i zajímavý a bohatý off-program. Stejně jako v minulém ročníku bude na Moravském náměstí připravena Open Air Stage, a to hned v první den festivalu, 2. dubna 2019.

O historii festivalu se více dozvíte na facebookových stránkách SETKÁNÍ/ENCOUNTER, kam se každý týden zveřejňují příspěvky o začátcích celého festivalu.

Více informací najdete na webu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER (www.encounter.cz), který bude spuštěn 15. prosince 2018.