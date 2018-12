Charitní Vánoce v Brně tradičně i nově: trhy, splněná přání seniorů a přípravy Tříkrálové sbírky v plném proudu. Advent a doba Vánoc je skvělou příležitostí pomoci druhým. I letos tak mohou učinit lidé prostřednictvím Diecézní charity Brno. Již tradičně pořádá brněnská Charita v období adventu několik akcí, které pomohou udělat hezčí Vánoce osamělým lidem, lidem v nouzi, seniorům nebo dětem.

Již ve čtvrtek 6. prosince v 10:30 oficiálně odstartují přípravy tradiční Tříkrálové sbírky pečetěním kasiček pro koledníky. Jen v Brně úředníci zapečetí přes 450 malých pokladniček, se kterými budou skupinky koledníků od 1. ledna obcházet a přinášet do domovů poselství Tříkrálové sbírky.

Zájemci mohou také stejně jako v předchozích letech od 7. prosince až do 14. prosince navštívit charitní stánky na vánočních trzích v Brně. Najdou je na Zelném trhu a na Moravském náměstí. Na stáncích budou ve vybraných dnech nabízet drobné řemeslné výrobky, šperky a jiné produkty zástupci azylového domu pro matky s dětmi v tísni Domova sv. Markéty, Denního stacionáře Effeta a Chráněného bydlení sv. Anežky. Kromě nákupu výrobků těchto služeb mohou lidé také podpořit činnost brněnské Charity příspěvkem do kasičky umístěné na Moravském náměstí.

Novinkou letošních Vánoc v Brně je Strom splněných přání v Galerii Orlí, který letos poprvé ozdobí přání osamělých seniorů. „V minulých letech v Galerii Orlí mohli lidé plnit přání dětí, v letošním roce jsme se rozhodli pro změnu. Dárci na tomto stromě najdou přání seniorů z Domova pokojného stáří Kamenná a Chráněného bydlení sv. Anežky. Chceme tím udělat krásné Vánoce lidem, na které se zapomíná. Přitom jsou to právě senioři, kteří často tráví Vánoce sami,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Slavnostní zahájení stromu, který udělá krásné Vánoce seniorům, se uskuteční 10. prosince v 10:00 v Galerii Orlí. Zakoupení dárky pro potřebné seniory tam mohou lidé nosit denně od 10:00 do 18:00 až do 16. prosince.

Stromy, které budou plnit přání dětem z Domova sv. Markéty, najdou letos od 3. do 17. prosince lidé opět v Nákupním centru Královo Pole a v pobočce České spořitelny v Jánské ulici. Splnit přání seniorům i dětem je jednoduché. Stačí, když si dárce vybere konkrétní kartičku se zapsaným přáním zavěšenou na jednom ze stromů, dárek vybere, zakoupí a poté jej opět u stromu předá charitním dobrovolníkům.

Lidem bez domova a lidem v nejvyšší nouzi začne charitní Denní centrum v Bratislavské ulici před Štědrým dnem potravinové balíčky. V centru také krátce před Vánočními svátky dostanou klienti sváteční štědrovečerní večeři. Připomínáme také, že od prosince až do února bude otevřené Krizové centrum pro lidi bez domova (tak zvaná „teplá židle“), kde mohou v případě mrazů lidé bez domova v teple přenocovat.

V první den nového roku bude v brněnské diecézi stejně jako na území celé České republiky zahájen další ročník tradiční Tříkrálové sbírky. V Brně se 2. ledna 2019 ve 14:30 uskuteční požehnání koledníků na Petrově. O den později, tedy 3. ledna 2019, projde v 16:00 městem průvod tří králů s koňmi a velbloudy. Králové se na náměstí Svobody pokloní Jezulátku v živém Betlémě a průvod zakončí zpěvem sbor.

Tříkrálový koncert, poslední doprovodná akce Tříkrálové sbírky, se uskuteční 6. ledna 2019 v 18:00 v Městském divadle Brno.

Na všechny vánoční akce a setkání i na Tříkrálovou sbírku srdečně zveme.