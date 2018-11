Venkovní kluziště - Znojmo

Další část vánočního programu se bude odehrávat na Horním náměstí, kde bude již podruhé umístěno venkovní kluziště. Jeho montáž již začala a bruslaři na umělý led poprvé vjedou 1. prosince, kdy jej v 16:00 město slavnostně otevře. Samotné kluziště bude během adventu dějištěm několika akcí, které Znojmo připravuje ve spolupráci s HC Orli Znojmo – mládež.

Slavnostní otevření a zahájení bruslařské sezóny na Horním náměstí proběhne v sobotu 1. prosince v 16:00 hodin. „Součástí akce bude rozsvícení vánočního stromu na Horním náměstí, program pro děti, k dobré náladě bude hrát DJ Izzy Cooper a na závěr, v 19:00 hodin, se budou moci všichni těšit na malý ohňostroj,“ zve všechny starosta Znojma Jan Grois.

V rámci adventu se o další akce na kluzišti postarají znojemští Orli. „Díky dobré spolupráci s hokejisty se můžeme v prosinci těšit na další tři akce. První proběhne hned v úterý 4. prosince od 17:00 do 18:00 hodin, půjde o exhibiční zápas mladších žáků za účasti hráčů A-týmu, což bude určitě zajímavá podívaná,“ těší se místostarosta Karel Podzimek, který má sport a kulturu v gesci.

Další akce přibližuje manažer Orlů Petr Veselý: „Na neděli 16. prosince od 16:00 do 18:00 hodin chystáme akci s názvem Vánoční punč s Orly. Na kterou bych všechny rád pozval. S našimi hráči se tentokrát nebudete moci potkat jen na ledě, ale budou také prodávat vánoční punč, jehož výtěžek bude věnován mládežnickým týmům Orlů. Připraven bude i další doprovodný program. Ve čtvrtek 20. prosince pak nabídnou hokejisté Školičku bruslení pro veřejnost. Od 16:00 a od 17:00 hodin povedou hokejoví trenéři výukovou hodinu bruslení pro děti, příp. pro rodiče s dětmi.“

Mimo tyto akce bude kluziště samozřejmě přístupné a otevřené až do 17. února, a to denně od 9:00 do 19:00 hodin (vždy s pauzou na vyčištění kluziště v čase 13:00 - 14:00). Vstup na kluziště je pro všechny návštěvníky zdarma. Na Horním náměstí budou k dispozici uzamykatelné skříňky i brusič bruslí. Nebude chybět ani stánek s občerstvením.

Ve Znojmě bude umělé kluziště o velikosti 30 x 15 metrů vyrobené specializovanou švýcarskou firmou Glice, která tento produkt sama deset let vyvíjela. Bruslení na umělém povrchu možná bude v první chvíli nezvyklé, ale rozhodně ne horší. Rozdíl ve skluznosti oproti ledu je v řádech procent, čili prakticky jej bruslař nepozná. Důležité je pouze mít dobře nabroušené brusle. I proto se tento povrch začíná čím dál více používat i v zemích tradičně orientovaných na vodní led. Příkladem jsou severní Itálie, Švýcarsko, Německo nebo Rakousko. Děti navíc jistě ocení i fakt, že pády na plochu méně bolí a plocha nestudí.

Kdo má raději klasický led, může využít hodin bruslení pro veřejnost na zimním stadionu, které jsou vždy v pondělí a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin. Pokud to časový rozvrh ledu umožňuje, jsou k dispozici i mimořádné hodiny bruslení. Rozpis ledu je k nalezení na www.hcorli.cz.