Vánoční tramvaj - Brno

Již dnes odpoledne se v ulicích ukáže svítící vánoční tramvaj. Retro vůz T3 1525 s novými motivy bude představen v 16:00 ve smyčce tramvají v Pisárkách zároveň se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Následně vyrazí společně s další tramvají ozdobenou vánočním polepem do centra na náměstí Svobody, kde bude probíhat další program brněnských Vánoc.

Od zítřka, tedy od soboty 24. 11., bude pak vánoční tramvaj v provozu na tradiční pravidelné lince centrem města v trase Česká - Malinovského náměstí - Hlavní nádraží - Náměstí Svobody - Česká. Pojede až do 23. 12. vždy v intervalu 20 minut, a to v pracovních dnech od 16:00 do 21:00 a v nepracovních dnech od 11:00 do 21:00. V tramvaji platí běžný tarif IDS JMK. Jízdní řád je ke stažení na stránkách DPMB