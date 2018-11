Mikuláš na Zelňáku v Brně

Nenechte si ujít v rámci Adventu na Zelňáku Mikulášskou nadílku.

Tradiční vánoční výzdoba, lidová řemesla, kvalitní sortiment, adventní zvyky a symboly, sladěné prodejní stánky včetně nabídkových tabulí a tematické kostýmy prodejců, to vše návštěvníci najdou během Adventu na Zelňáku. Na 121 prodejních stáncích se letos z 20 % obmění sortiment, nabídku doplní například vinuté skleněné perly a výrobky z nich, ručně vyráběné, foukané malované vánoční ozdoby, ručně šitá móda s vlastní autorskou kresbou, marmelády a domácí sirupy nebo polštáře a sedáky plněné bylinkami. Dva stánky zdarma opět dostanou k dispozici neziskové organizace. Tržiště bude nově otevřeno k ulici Starobrněnská, vznikne tak druhý hlavní vstup mezi stánky, zároveň se ještě více otevře směrem k Tržnici Brno, aby zůstal plynulý průchod na radniční nádvoří.

„U příležitosti 100letého výročí jsme nechali odlít zvon, který bude tvořit zvoničku na letošním Adventu na Zelňáku. Zvon byl symbolicky odlitý přesně v den výročí 28. 10. 2018 a nese mimo prvního českého znaku lva z počátku 20. let také jména všech prezidentů za posledních 100 let. Jeho průměr je 20 centimetrů a jde o jediný exemplář. S ohledem na blížící se konec roku nese také originální přání šťastných dalších 100 let - PF 2018. Po dobu adventních trhů si na něj mohou návštěvníci zazvonit pro štěstí, umístěn bude u Ježíškovy pošty pod vánočním stromem. Zároveň bude probíhat jeho dražba, vyvolávací cena je 1918 korun. Výtěžek bude věnován neziskové organizaci, kterou vybereme spolu se zástupci radnice Brno-střed,“ doplňuje program Eva Skácelová, koordinátorka Adventu na Zelňáku.

Na Zelném trhu nebudou chybět ani tradiční atrakce pro děti, jako je řetízkový kolotoč, kolotoč pro nejmenší a adventní vláček. V programu nebude chybět společné zapalování adventních svící s knězem a rorátní zpěvy. Mimo pravidelný hudební a divadelní program pro děti i dospělé, který bude probíhat každý den od 16.00 do 20.00 hodin, je opět připravena Ježíškova pošta. I letos návštěvníci najdou u vánočního stromu oblíbenou Ježíškovu kancelář, ve které bude možné napsat přání Ježíškovi na speciální dopisní papír. V minulém roce byl vytvořen rekord NEJDELŠÍ DOPIS JEŽÍŠKOVI, který je zapsaný v České knize rekordů. Celková délka dopisu byla 614 metrů při šířce 43 centimetrů. Podaří se letos rekord překonat?