Poznej svého souseda - Brno Šelepka

Kde se mohou setkat lidé, kterým už není „cet“ ale „sát“ se svými vrstevníky? A jak změnit anonymitu lidí, kteří ačkoli žijí blízko sebe, nic o sobě nevědí? Odpovědi nabízí nové společné aktivity sdružení Mezigenerace s klubem Šelepka a kavárnou Podobrazy. Projekt Potkejte se při…nabídne od září každý měsíc neformální společenská setkání pro „sátníky“ a akce Poznej svého souseda zve 23. září do parku před Šelepkou všechny, kteří se chtějí zastavit na kus řeči s lidmi z okolí, užít si zábavné odpoledne a třeba si opéct špekáček.

„V klubu Šelepka pořádáme seznamovací večery, diskotéky a další společenské akce. Čím dál častěji jsme se ale setkávali s reakcí, že na lidi řekněme nad pětapadesát let nemyslíme. Přitom jsou to Brňané, kteří Šelepku léta znají a za podobnou příležitost by byli rádi. V Jazzové kavárně Podobrazy jsme si zase všimli, že v této věkové skupině přibývá lidí, kteří do kavárny zajdou, aby se necítili sami. Když jsme se dozvěděli, že podobným směrem se ubírají také aktivity Mezigenerace, vznikl nápad pořádat společněakce s názvem Potkejte se při…., říká provozovatel Šelepky a kavárny RaedKahwaji.

Potkejte se při…začne 26. září na Šelepce večerem Hudba českého stříbrného plátna a pokračuje 23. října hudbou světových filmů. Moderované večery nabídnou videoprojekci známých filmových písniček, u kterých si hosté mohou zatančit a čeká je i soutěž. V kavárně Podobrazy v přízemí kryté tržnice na Zelném trhu začnou 14.října odpoledne Potkejte se při nedělní kávě. Povídání u kávy usnadní neformální seznamovací aktivity, které připravili lektoři táborů pro dospělé. Díky jednoduchým společným úvodním hrám se snadněji odhalí společná témata nebo zájmy.

Potkej svého souseda – hantec i dětská show

„Vespolku Mezigenerace podporujeme všechny příležitosti, kde se sejde a baví více generací současně. Ačkoli je nabídka akcí v Brně široká, na příležitosti, kam zajdou vnoučata, rodiče i babička a všichni si najdou to své, se zapomíná. Přitom podporovat jejich společně strávený čas je velmi důležité. Šelepka nabídla prostor a své zkušenosti a vznikl nápad věnovat jedno nedělní odpoledne tomu, aby se tu zastavili lidé z okolí a našli třeba příležitost, jak poznat někoho, koho tu vídají už léta,“ říká předsedkyně spolkuMezigenerace Zdeňka Dubová. Šelepka akci podpořila zajímavými hosty – na děti v klubu čeká oblíbená Míša se svou hudebně-taneční show a příznivci hantecu se mohou těšit na Žanka Hlaváčka. Akce je díky podpoře spolku a klubu bezplatná.