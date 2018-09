Das Filmfest v Brně

DAS FILMFEST letos s Romy Schneider, Brechtem, Bergmanem či Formanem. Ikonická Romy Schneider, jež už dávno není tou mladou a svěží císařovnou Sissi z našich vzpomínek, Bertolt Brecht snažící se zfilmovat svou slavnou Žebráckou operu, Franz Murer, přezdívaný kat Židů z Vilniusu, obhajující se před soudem či mistryně světa ve sjezdu na lyžích Erika Schinegger, svádějící boj proti předsudkům, když se zjistí, že je vlastně Erik Schinegger… Různé osobnosti i rozličné osudy, které spojuje to, že jejich životní příběhy ožívají na filmovém plátně. Nadcházející DAS FILMFEST takových osobností a snímků představí napříč programem celou řadu a zaměří se na ně dokonce i samostatná programová sekce s příznačným názvem OSOBNOST / DIE PERSÖNLICHKEIT. Hold dvěma legendám světové kinematografie vzdá oblíbená sekce DIE DOKU, která představí mimo jiné dokumenty věnované Miloši Formanovi a Ingmaru Bergmannovi.

Třináctý ročník přehlídky německých, rakouských a švýcarských filmů proběhne od 17. do 23. října v Praze a od 29. října do 2. listopadu v Brně.

Informace naleznete na www.dasfilmfest.cz. Přesný program bude na webu zveřejněn do konce září. Přehlídku tradičně spolupořádají Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice.

Festival německy mluvených filmů DAS FILMFEST nabídne v letošním roce pět programových sekcí. Kromě tradiční DAS FILMFEST SPEZIAL, která představí ty nejzajímavější, cenami ověnčené i divácky úspěšné snímky, dokumentární DIE DOKU a krátkometrážních SHORTS, se mohou letos diváci těšit také na tematické sekce OSOBNOST / DIE PERSÖNLICHKEIT a SPOLU & SÁM / ZUSAMMEN & ALLEIN.

V rámci DAS FILMFEST SPEZIAL festival uvede například zmiňovaný snímek MURER - ANATOMIE PROCESU / MURER - ANATOMIE EINES PROZESSES, dále drsný policejní thriller COPS, drama z posledních dnů války, založené na skutečných událostech, KAPITÁN / DER HAUPTMANN, energický snímek o dospívání a hledání vlastní identity BLUE MY MIND či velkoryse pojatou a divácky mimořádně úspěšnou „pohádku pro dospělé“ TIMM THALER ANEB O CHLAPCI, CO PRODAL SVŮJ SMÍCH / TIMM THALER ODER DAS VERKAUFTE LACHEN.

Sekce SPOLU & SÁM / ZUSAMMEN & ALLEIN pozve diváky na romantickou roadmovie po Evropě se snímkem 303, nabídne svěží vztahovou komedii KIM MÁ PENIS / KIM HAT EINEN PENIS a představí úspěšnou tragikomedii s hvězdným obsazením ARTHUR & CLAIRE.

Velice silná je v letošním roce populární sekce DIE DOKU. Kromě snímků věnovaných filmovým velikánům (LIFE AS IT IS: MILOŠ FORMAN ON MILOŠ FORMAN, HLEDÁNÍ INGMARA BERGMANNA / AUF DER SUCHE NACH INGMAR BERGMANN) uvede například snímek ŠVÝCAR CHRIS / CHRIS THE SWISS, ve kterém se režisérka vydává po stopách svého bratrance – novináře, jenž za nejasných okolností zahynul ve válce v Jugoslávii. Do svědomí sáhne snímek ELDORADO, ve kterém režisér Markus Imhoof mapuje osudy lidí na útěku. První fázi života člověka nám přiblíží poutavý dokument CRY BABY, CRY / NICHT VON SCHLECHTEN ELTERN.

DAS FILMFEST se letos koná od 17. do 23. října v Praze v kinech Lucerna a Atlas. V Brně promítáme od 29. října do 2. listopadu v Sále B. Bakaly a v kině NoArt.