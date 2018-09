Svatováclavské trhy - Ivančice

Tradiční svatováclavské trhy jsou plné zajímavých aktivit: prodej burčáku, zábavný program, sobotní Grilfest a výstavy. Přijďte se pobavit na Palackého náměstí do Ivančic.

PÁTEK 28. ZÁŘÍ

Hlavní pódium:

10.00 Vlivem - bigbeatová kapela

12.30 Fantazie - popová kapela

14.30 SVČ Ivančice - vystoupení tanečních kroužků

15.30 Sněhová královna - muzikál ZUŠ Ivančice

18.00 BMX and MTB - freestyle show 1GL CREW

Kino Réna:

10.30 Mamma mia: Here we go again!

18.00 Po čem muži touží

20.00 Mrakodrap

SOBOTA 29. ZÁŘÍ

Hlavní pódium:

10.00 Ukázky moderního výcviku psů

12.00 Zahájení VIII. ročníku Grilfestu

12.30 Funky Plane Band - funkrock, jazzrock, improvizace

14.30 Tempus - středověký folk - rock

16.00 Vyhlášení vítězů Grilfestu

17.00 Vítězové soutěže Lyra - s kapelou Dreams

17.30 Dreams - popová kapela

19.00 Old Arcus - ivančická rocková legenda

Moderuje Dušan Binka

Kino Réna:

10.00 - 16.00 Umísťovací výstava koček - výstava koček, které hledají své domovy, veterinární poradna, malování zvířecích motivů na obličej

13.00 Úžasňákovi 2

15.00 Příběh koček

17.00 Po čem muži touží

Burčák do vyprodání zásob

Změna programu vyhrazena