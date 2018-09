Terence Blanchard v Brně

Trumpetista a skladatel Terence Blanchard, rodák z New Orleans a vrstevník Brňanům dobře známého Wyntona Marsalise, přijíždí poprvé do Brna. Během své kariéry získal už pět cen Grammy, z toho dvě za nejlepší jazzové instrumentální sólo.

Složil také hudbu k více než třem desítkám celovečerních filmů, jeho jméno tedy rezonuje i filmovým světem. Do Brna přijíždí se svým kvintetem The E-Collective, s nímž nahrál své poslední desky. Těšit se můžete na představení jeho nedávno vydaného alba Live.