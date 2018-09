František Varga / Věčné hledání tvaru

Ve čtvrtek 27. září 2018 v 17 hodin bude vernisáží zahájena výstava Františka Vargy s názvem Věčné hledání tvaru. Výstava je pořádána k autorovu životnímu jubileu - 60 let života.

Břeclavský umělec se nám na výstavě představí reliéfy ze dřeva a kovu, které tvoří jádro výstavy. Ty budou doplněny o další umělecké předměty z autorovy tvorby, které nám ukáží šířku jeho portfolia. To je tvořeno díly ze dřeva, kovu anebo jeho skloubení v malém i velkém provedení. Motivy mu jsou především ženy, ale také křesťanská tradice a víra. Autor má za sebou řadu výstav doma i v zahraničí a nebude to ani poprvé, co se představuje v Břeclavi. Výstava potrvá do 28. října 2018 a jste srdečně zváni.