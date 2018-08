Vrátit se v čase a zažít průřez módou posledních sto let budou moci návštěvníci brněnského obchodního centra Olympia, kde bude od 7. do 30. září probíhat výstava „100 let módy“. V pasážích obchodního centra budou vystaveny modely z let třicátých, šedesátých, osmdesátých, ale i dnešní módní trendy z oblasti sportu, společenské módy a mnoha dalších. Vedle retro módních výstřelků přenesou návštěvníky do minulosti také kulisy prvorepublikových podniků nebo samotná kancelář prvního československého prezidenta.