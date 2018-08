Právo útrpné - Zámek Slavkov u Brna

Nová stálá expozice o hrdelním právu ukáže příběhy mučených a trestaných na Slavkovsku a kruté praktiky středověkého a novověkého soudnictví od 13. do 18. století.



Autentické pojetí výstavy podtrhuje prostředí, do něhož bude instalována – díky ní opět ožije rozsáhlé barokní zámecké podzemí. Historici zámku shromáždili informace nejen o vývoji a způsobech tortury, ale i konkrétní příběhy obviněných obyvatel Slavkovska, kteří zažili kruté postupy tehdejšího soudnictví.



Expozice bude probíhat v zámeckém podzemí a představí nejen samotné mučící nástroje z dílny křenovského uměleckého kováře Oldřicha Bartoška, ale využívá i moderní audiovizuální techniku, která návštěvníka dokonale vtáhne do atmosféry doby.

Část expozice ukáže, jak vězni pykali za své zločiny, jaké byly výslechové metody a jakými nástroji byly prováděny. K vidění bude například pranýř, ke kterému byli připoutáni lidé, kteří se provinili mírnějším způsobem nebo vůz, na němž se převáželi vězni z městské šatlavy na popravčí vrch.

