Štístko a Poupěnka - Jedeme na výlet - Turné podzim 2018

Ahoj Broučkové! Tak a je tady naše zbrusu nové představení, ve kterém vám zazpíváme nejnovější písně z našeho prvního DVD filmu - Jedeme na výlet.

Společně se naučíme, co se má a co ne s písničkou Jojojo nenene, zalítáme si s Letí neletí, pomůžeme Budulínkovi, nepustíme zlého vlka ke kůzlátkám s písničkou Vlk a kůzlátka, vytvoříme největší Stonožku Ponožku, dokonce přijede i Vodník Brekeke a možná si Káča zatančí s čertem... A protože my, broučkové, Umíme cokoli, budeme tančit na písničky: Bláznivý den, Tanči tanči a Elo elo veselo! Po představení nebude chybět autogramiáda a společné focení.

Takže pojďte na výlet s námi!

Představení trvá cca 60 minut a je vhodné pro děti od 2 let