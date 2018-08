Mezinárodní folklorní festival v Brně

Mezinárodní folklorní festival Brno se koná pravidelně na sklonku prázdnin již od roku 1990. Po mnoho let byl nedílnou součástí letních lidových slavností města Brna, které zanikly před několika lety. Z původního setkávání místních souborů se za tu dobu proměnil v opravdový festival s bohatým programem a mezinárodní účastí. Od roku 2013 do roku 2016 byly součástí programu MFF Brno také JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY jejichž pořadatelem je Jihomoravský kraj. Bylo to výborné propojení dvou na sebe navazujících akcí.

Čtvrtek 30. 8. 2018

Nádvoří Nové radnice » 19,30 – 19,45

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MFF

Účinkují: zástupci zúčastněných států

Nádvoří Nové radnice » 19,45 – 21,15

HRAJE BROLN – zahajovací koncert

Účinkují: BROLN a jeho sólisté

Pátek 31. 8. 2018

Náměstí Svobody » 12,00 – 19,00

ŘEMESLNÝ JARMARK s ukázkami lidových řemeslníků

Ukázka prací a prodej výrobků lidových řemeslníků

Náměstí Svobody » 13,00 – 14,00

PROFILOVÁ VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

Účinkují: TARINA ARIESULUI – Rumunsko

Náměstí Svobody » 14,30 – 15,30

PROFILOVÁ VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

Účinkují: SÍLEŠÁNEK – Slovensko

Náměstí Svobody » 16,00 – 17,00

PROFILOVÁ VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

Účinkují: GRUPO DE COROS Y DANZAS DE CIEZA – Španělsko

MZM Etnografický ústav » 17,00 – 18,00

KONCERT POD LEŠENÍM aneb nezapomeňte na EÚ MZM

Účinkuje: CM SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V BRNĚ

Nádvoří Nové radnice » 18,15 – 19,45

PŘIJELI K NÁM – vystoupení zahraničních souborů

Účinkují: KALRAV ARTS FOUNDATION – Indie, GRUPO DE COROS Y DANZAS DE CIEZA – Španělsko, SÍLEŠÁNEK – Slovensko, TARINA ARIESULUI – Rumunsko, SBAWTUQUINHAS & BAIYIAMBAS – Republika Kapverdi , – COMPAÑIA DE EXPRESIONES CULTURALES COSTARRICENSES – Kostarika

Nádvoří Nové radnice » 20,15 – 21,30

SOUBORY JUBILUJÍCÍ

Účinkují: BYSTROUŠKA – Bílovice nad Svitavou, JÁNOŠÍČEK – Brno, JAVORNÍČEK – Brno

Sobota 1. 9. 2018



Náměstí Svobody » 09,00 – 19,00

ŘEMESLNÝ JARMARK s ukázkami lidových řemeslníků

Ukázka prací a prodej výrobků lidových řemeslníků

Střed města » 10,00 – 12,00

ROZTANČENÉ MĚSTO

Účinkují: soubory zúčastněné na XXIX. MFF Brno´18

Stanoviště: č.1 – Náměstí Svobody – pódium, č.2 – roh Kobližná / Poštovská, č.3 – roh Pánská / Masarykova, č.4 – roh Orlí / Masarykova

Náměstí Svobody » 13,00 – 14,00

PROFILOVÁ VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

Účinkují: COMPAÑIA DE EXPRESIONES CULTURALES COSTARRICENSES – Kostarika

Nádvoří Nové radnice» 14,00 – 15,30

VODIČKA ČISTÁ, BYSTRÁ

pořad dětských souborů

Účinkují: BRNĚNSKÝ VALÁŠEK – Brno, MÁJÍČEK – Brno, DĚCKA Z BUCHLOVIC – Buchlovice, LELUJA – Provodov, JATELINKA – Moravská Nová Ves, ŠTĚPNIČKA – Veselí nad Moravou,

Líšeň – Dělnický dům » 15,00 – 16,30

UNÁS V LÍŠNI

Pořad zahraničních i domácích folklorních souborů

Účinkují: TARINA ARIESULUI – Rumunsko, LÍŠŇÁČEK – Brno

Náměstí svobody » 15,30 – 16,30

PROFILOVÁ VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

Účinkují: JAVORNÍČEK – Brno

MZM Etnografický ústav » 17,00 – 18,00

KONCERT POD LEŠENÍM aneb nezapomeňte na EÚ MZM

Účinkuje: CM LUČINA – Brnp

Náměstí Svobody » 18,00 – 19,00

PROFILOVÁ VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

Účinkuje: JÁNOŠÍČEK – Brno

Nádvoří Nové radnice » 20,00 – 21,30

A NA BRNĚ VERBUJÚ

Účinkují: NEJLEPŠÍ VERBÍŘI Z MORAVY, CM ŠMYTEC – Brno

Kavárna Trojka, Dominikánská 9» 21,30 – 01,00

BESEDA U CIMBÁLU

společenské posezení u cimbálové muziky

Účinkují: CM LUČINA – Brno a účastníci MFF Brno

Neděle 2. 9. 2018

Náměstí Svobody » 09,00 – 19,00

ŘEMESLNÝ JARMARK s ukázkami lidových řemeslníků

Ukázka prací a prodej výrobků lidových řemeslníků

Náměstí Svobody» 10,00 – 11,30

POVÍDALA STRAKA VRÁNĚ

pořad dětských souborů

Účinkují: BYSTROUŠKA – Bílovice nad Svitavou, JAVORNÍČEK – Brno, KOMÍŇÁČEK – Brno SKŘIVÁNEK – Brno, SLOVÁČEK – Brno, ONDRÁŠEK – Brno, RELÍČEK – Šlapanice

Náměstí Svobody » 14,00 – 15,00

PROFILOVÁ VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

Účinkují: COMPAÑIA DE EXPRESIONES CULTURALES COSTARRICENSES – Kostarika

Náměstí Svobody » 15,30 – 16,30

PROFILOVÁ VYSTOUPENÍ SOUBORŮ

Účinkují: KALRAV ARTS FOUNDATION – Indie

Nádvoří Nové radnice » 17,30 – 19,00

MLADÍK, KTERÉMU JE 110 LET

2. hlavní festivalový večer

Účinkují: JAVORNÍK – Brno, MÁJEK – Brno, SLOVÁCKÝ KRÚŽEK V BRNĚ, CM FRANTIŠKA ČERNÉHO – Brno a zástupci významných brněnských souborů z dob současných i minulých

Nádvoří Nové radnice » 19,00 – 19,45

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ FESTIVALU

Účinkují: zahraniční soubory a JAVORNÍK – Brno,

*Změna programu vyhrazena.