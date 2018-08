O pejskovi a kočičce - Brno

JOSEF ČAPEK

O PEJSKOVI A KOČIČCE

režie: Zoja Mikotová

výprava: Jaroslav Milfajt

hudba: Peter Graham

Dramatizace několika příběhů z klasické knížky pro děti. Inscenace je ideální pro první návštěvu divadla právě s těmi nejmenšími diváky, kteří uvidí jak to bylo, když pejsek a kočička spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli – a jednoho dne měli svátek i narozeniny – a tak se pustili do pečení dortu, jindy zase myli špinavou podlahu – a tak se urousali, že museli vyprat i sami sebe. Jindy zase našli panenku, která tence plakala a začali se o ni starat jako o svoje děťátko…

O mimořádném úspěchu této inscenace svědčí i to, že po 30 letech od premiéry je prakticky bez přerušení na repertoáru divadla.

HRAJÍ:

Zdeněk Ševčík, Kateřina Rakovčíková, Karel Hegner, Pavel Jan Riedl, František Pektor, Petr Oplt

Délka představení: 1 hod. 10 min.

Premiéra: 6. června 1986