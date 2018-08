Děsnej pátek - Brno

Jmenuje se Ellie, má šestnáct let, ve škole se jí líbí kluk Adam, ale netroufá si ho oslovit a má pocit, že jí celý svět, zejména její matka, nerozumí. Katherine bude čtyřicet, zítra se podruhé vdává, touží po tom, aby vše bylo perfektní a moc by si přála, aby ji její dcera Ellie pochopila a nepovažovala ji za nepřítele. Matka s dcerou. Ty dvě se prostě nedokáží domluvit, pochopit se, porozumět si navzájem, a tak se stane něco podivného, bláznivého, šíleného… Po jedné další hádce, kdy si obě přejí, aby ta druhá dokázala na svět pohlédnout jejíma očima, si vymění svá těla. Duše matky vstoupí do těla dcery a naopak. A tak začíná kolotoč bláznivých, nejen komických situací, v nichž naše hrdinky musí strávit den v cizím těle. Matka se tak pokouší vypořádat s divočinou střední školy, zatímco dcera zjišťuje, co všechno má jako dospělá, navíc den před svatbou, za povinnosti.

Pokud se vám zdá zápletka povědomá, není divu. Pravděpodobně jste viděli film Marka Waterse z roku 2003, v němž hlavní role hrály Lindsay Lohanová a Jamie Lee Curtisová. Snímek u nás uváděný s názvem Mezi námi děvčaty patří mezi oblíbené tituly komediálního žánru. Vznikl podle románu Mary Rodgersové z roku 1972 a jeho první filmová adaptace byla natočená již o čtyři roky později. V této komedii s českým titulem Podivný pátek hrála s Barbarou Harrisovou mladičká Jodie Fosterová. A v roce 1995 vznikla další filmová verze, tentokrát ve studiu Walta Disneye zaměřená na dětské diváky. Není divu, že se nápaditá historka, v níž si matka s dcerou vymění těla a prožijí nejbláznivější den v životě, dostala i na divadelní prkna.

magická muzikálová komedie, světová premiéra