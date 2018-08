Spamalot - Brno

bláznivá muzikálová komedie podle Monty Pythonů

Kdopak by neznal legendárního bojovníka krále Artuše? A bájný hrad Camelot, kde se shromáždili rytíři kulatého stolu, aby spojili rozdrobenou Británii a bojovali proti nepřátelům a nakonec spolu vyrazili hledat Svatý Grál? Všichni tuto pověst známe. Jenže možná to ve skutečnosti bylo trošku jinak…

Komediální skupina Monty Python vznikla v jedné indické restauraci v londýnském Hampsteadu v květnu 1969, kdy se pět Britů a jeden Američan rozhodli, že spojí své síly a vytvoří komediální seriál pro BBC. Tak vznikl Monty Pythonův létající cirkus (Monty Python's Flying Circus), seriál plný skečů, absurdních situací a výsostného britského humoru; vysílal se 4 sezóny v letech 1969-1974 a má celkem 45 dílů. Kromě živých show se poté „Pythoni“ vrhli mimo jiné na celovečerní filmy, mezi nejznámější patří Smysl života (The Meaning of Life, 1983), Život Briana (Monty Python's Life of Brian, 1979) a právě Monty Python a Svatý Grál (Monty Python and the Holy Grail, 1974).

Muzikál Spamalot, který vznikl podle scénáře posledně jmenovaného, přetavil do divadelní podoby jeden ze členů slavné recesistické skupiny Eric Idle spolu s hudebním skladatelem Johnem Du Prezem. Slavná broadwayská premiéra se uskutečnila v březnu 2005 a dílo přineslo svým autorům tři Ceny Tony – včetně té hlavní za nejlepší muzikál sezóny 2004/2005. Muzikál, kde žádný nápad není dost bláznivý a který je nabitý absurdním břitkým humorem, bude pravým bonbónkem nejen pro milovníky Monty Pythona, ale pobaví všechny, kteří se rádi smějí.