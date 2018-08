Horečka sobotní noci - Brno

disco muzikál

Britská hudební skupina Bee Gees se od poloviny 60. let pohybovala na vrcholu hudebních žebříčků. Na konci 70. let s velkým disco boomem zaznamenala obrovský úspěch a v roce 1978 získala Grammy za hudbu k filmu Saturday Night Fever. Hudební romantický film režiséra Johna Badhama byl teprve druhým snímkem, v němž se v hlavní roli objevil John Travolta, a odstartoval tak jeho hvězdnou kariéru. Travolta zde v květované košili, obtažených zvonových kalhotách a botách s vysokými podpatky v roli bravurního tanečníka Tonyho rozpoutal obrovskou vlnu zájmu o disco a stal se idolem milionů lidí po celém světě.

Také divadelní verze vypráví příběh brooklynského mladíka Tonyho Manera, jehož jediným zájmem je trávit víkendy na místní diskotéce, což mu dovoluje zapomenout na všední ubíjející život. Jevištní adaptace filmového hitu měla světovou premiéru 5. května roku 1998 v londýnském Palladium Theater a hrála se zde přes dva roky. Následovalo broadwayské uvedení s více než pěti stovkami repríz a poté se rozpoutala celosvětová „horečka Horečky“. Od roku 2000 byl muzikál hrán v Argentině, Holandsku, Mexiku, Koreji, Španělsku, v roce 2004 proběhl i londýnský revival. Česká premiéra se konala v roce 2014 v pražském Divadle Kalich.

Konečně se tedy i naši diváci mohou těšit na takové hity jako Stayin´ Alive, Night Fever či How Deep Is Your Love v tomto blyštivě fenomenálním tanečním muzikálu, které si vychutnáte v originálním anglickém znění.