Sedm dní pro pralesy - Zoo Hodonín

Pěstování palmy olejné, z jejíchž plodů se vyrábí palmový olej, je v současné době jednou z hlavních příčin kácení deštných pralesů v tropických oblastech Asie, Afriky a Jižní Ameriky. S deštnými pralesy nenávratně mizí jedinečné mikroorganismy, rostliny a zvířata, pro které je prales jediným domovem. Této problematice se budeme v hodonínské zoologické zahradě věnovat v týdnu od 18. do 24. srpna 2018.

Program:

Sobota 18. srpna:

Od 14:45 přednáška autorky projektu Help for jungle Ivy Uhrové „Za orangutany do pralesa aneb O životě v Indonésii“.

Komentovaná krmení pralesních zvířat.

Sobota 18. srpna – pátek 24. srpna

V areálu zoo bude k vidění výstava fotografií Indonésie.

Po celý týden se mohou děti zapojit do pralesní soutěže v zoo. Tři vylosovaní získají odměnu.