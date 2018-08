Aromakonference Brno

Jste aromaterapeuti? Maséři? Vyrábíte domácí kosmetiku? Zajímají vás léčivé rostliny? Žijete v souladu s přírodou? Srdečně zveme na Aromakonferenci Brno, která se bude konat v sobotu 15. září 2018 v Sále Břetislava Bakaly.

Témata: Hydroláty: Jak vznikají a čím se liší od jiných rostlinných extraktů? Co jsou jejich účinné látky? Jak poznat kvalitu a na co dávat pozor? Jak je můžeme využít v životě i terapeutické praxi? Rostlinné oleje: Jaký vliv mají na zdraví, když je konzumujeme nebo používáme jako kosmetickou surovinu? Jak je skladovat, aby nám co nejdéle vydrželi? Jak přírodně prodloužit jejich trvanlivost?

Ostropestřec mariánský: Nejpěstovanější česká bylina. Jak ji lze využít při pravidelné očistě organismu? Které produkty kromě rostlinného oleje můžeme užívat a jakým způsobem?

Mezinárodní lektoři: Aromaterapeutka Ingrid Kleindienst-John (Rakousko), bioložka Dr. Petra Ratajc (Slovinsko), chemik Doc. Stanislav Sekretár (Slovinsko), výzkumnice Ing. Helena Pluháčková (Česká republika). Udělejte si v polovině září výlet do Brna. V sobotu konference a v neděli festival! Voňavý víkend na jižní Moravě!

První stovce registrovaných zájemců věnujeme zdarma i vstupenku i na nedělní Festival Aromaterapie & Bylinky!