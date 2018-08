Zrní v Brně

Zrní zahrají v srpnu ve Vile Tugendhat! Na podzim chystají nové EP Spící i videoklip k písni Hýkal. Zrní mají před sebou nabitý podzim, chystají klip k písničce Hýkal a nové EP Spící, jež bude složeno ze skladeb, které se nevešly na poslední desku Jiskřící. Kapela také aktivně pokračuje v sérii komorních koncertů soustředěných do netradičních prostor s omezenou kapacitou. Ten další bude hostit vyhlášený funkcionalistický objekt, brněnská Vila Tudgendhat, kam Zrní zavítají 25. srpna v rámci Hradozámecké noci.

Není nic nového, že Zrní patří na české hudební scéně k inovátorům a hledačům vlastního hudebního vyjádření i cest, po kterých se jako kapela mohou ubírat. Aktuálně nejzajímavější událostí je koncert v zahradě Vily Tugendhat v Brně, jež se uskuteční 25. srpna od 18 hodin. Vila Tugendhat je jako jediná památka moderní architektury v České republice zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Zrní tímto koncertem opět rozšiřují koncept s názvem Černá hodinka a půl – vystoupení při svíčkách v jedinečných a netradičních prostorách . Ať už to byla Střecha Lucerny, bitcoinová kavárna Paralelní Polis, tančírna v Račím údolí v Jeseníkách nebo malebný penzion Na Čechách uprostřed Vysočiny, kapela nabízí vždy něco navíc. „A u toho nám došlo, že to není jen doplněk k velkýmu hraní, jen vracení se ke kořenum, ale že je to možná cesta, kudy se kapela může ubírat. Že to může bejt novej model. Nenabízet jen svůj koncert v tradičnim, často zaměnitelnym prostředí, kam lidi jdou kvůli kapele a prostor je vedlejší, či dokonce prostor je nic moc, ale kapelu chci vidět... ale nabízet komlexnější zážitek! Koncert na zajímavym místě, čímkoli specifickym, takovym, kam by se třeba člověk běžně nepodíval a tam bejt se svojí oblíbenou kapelou. A tam si společně užít hraní,“ komentuje aktuální vývoj kapely frontman Honza Unger. Zrní vnímají své vlastní směřování odlišně. Nechtějí být pouze konzumováni posluchači, chtějí na jedné vlně konzumovat společně s nimi. Stát se požitkáři chycenými v síle místa, času i hudby. Každý jejich koncert může být ten, který si zapamatujete do konce života a jako takový ho budete toužit prožít znovu. Honza Unger dále dodáva: „Je to odfastfoodování fungování kapely. Je to odnormalizování fungování kapely. Je to odklon od cesty, která je pro fungování kapely většinově zažitá. Co když tohle všechno došlo do stropu a novym cílem kapely dnešní doby bude něco jinýho? Jako se lidi vracej od supermarketů k trhovcům, tak se kapely budou vracet k menším, specifičtějším projektům z velkejch podií. Velký zůstanou dinosauři minulejch dob a dál už nikdo dinosaurem nikdo nebude chtít bejt. Zůstane nám obdiv k nim, fascinace nad historickym úspěchem, ale naše cesta už půjde jinudy. Drobnější stezkou. Malejch pěšin je daleko víc než déjedniček.“

Zrní s Černou hodinkou a půl vyrazí do hlavní německé metropole a již 14. září se představí v Českém centru v Berlíně.

Kapela má před sebou opravdu pestrý podzim. Svého oficiálního klipu se dočká skladba Hýkal, premiéra je plánována zhruba v první polovině září. Videoklip vzniká pod vedením režiséra Tomáše Bláhy. Dalším bodem programu je nové EP Spící, na němž posluchači najdou písničky, které se nevešly na poslední desku Jiskřící. S tím jsou spojeny i dva koncertní křty, jeden 1. listopadu v brněnském klubu Fléda a druhý 17. prosince v Lucerna Music Baru v Praze.