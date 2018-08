Brno: Od Masaryka k první republice

Nechte se vtáhnout do reálií 20. a 30. let minulého století a poznejte, jak dramaticky se s novými poměry také změnilo největší město Moravy. Objevte perly stavitelství purismu a funkcionalismu a zjistěte, jak se do tváře metropole vepsala invence es československé architektury, jakými byli Ernst Wiesner, Oskar Poříska nebo Bohuslav Fuchs.

Spoluoživte ducha legendárních brněnských prvorepublikových kaváren a vypravte se po stopách literátů Jiřího Mahena a Petra Bezruče, herců Oldřicha Nového a E. F. Buriana, novinářů Rudolfa Těsnohlídka a Eduarda Basse, ovšem především po stopách Tomáše Masaryka. Jeho adresy, studia, libůstky, hříchy mládí i oficiální prezidentské návštěvy. …příběhy v souvislostech. Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz.