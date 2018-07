Alt-J v Brně

Breezeblocks a Left Hand Free. To jsou hity, které udělaly ze skupiny alt-J popové hvězdy první třídy. Jedna z nejúspěšnějších kapel současnosti, alt-J se vrací do České republiky. Se svou neobvyklou a svěží hudbou po vyprodaném Foru Karlín zavítají tentokrát do jihomoravské metropole, kde proběhne její doposud vůbec nejintimnější český koncert s velmi omezenou kapacitou. Do brněnského Sony Centra dovezou svou aktuální nahrávku Relaxer, z níž pochází i známý hit In Cold Blood, v jehož klipu lze slyšet i hlas Iggyho Popa.

Všichni tři členové kapely se chtějí stát průkopníky koncertních audiovizuálních zážitků a koncert bývá pojatý velmi originálně i vizuálně. Alt-J jsou součástí světové hudební scény již od roku 2007. Svou debutovou desku An Awesome Wave vydali v roce 2012 a hned za něj získali prestižní Mercury Prize za nejlepší britské album. O dva roky později následovala nahrávka This Is All Yours a v červnu 2017 spatřilo světlo světa jejich doposud poslední album Relaxer. Výběr hitů z těchto nahrávek zazní i v Brně.