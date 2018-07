Mezinárodní festival Ekofilm

Úbytek vody. Sucho. Menší úroda. Jaká je naše budoucnost? Ubylo srážek. Ubylo sněhu. Zvýšila se teplota. Znovu poklesla hladina spodní vody. Jakou zásluhu má na tom člověk? Co můžeme udělat proto, aby se voda do krajiny vrátila? To vše zjistíte na 44. ročníku nejstaršího mezinárodního festivalu filmů s tematikou životního prostředí EKOFILM.

Desítky filmů z celého světa a setkání s jejich tvůrci v kině Scala, přehlídka technologických trendů a zajímavostí v areálu EKOEXPO na náměstí Svobody, programy pro školy i diskuze s předními environmentalisty v Otevřené zahradě, besedy s předními českými i zahraničními odborníky v prostorách Masarykovy univerzity, zážitkové programy i koncerty. Takový bude letos EKOFILM. A co je nejlepší? Všechny akce v rámci festivalu jsou zdarma.