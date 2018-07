Histopedál na Šelepce v Brně v sobotu 4.8.2018 v parku Národního odboje Šelepova 1. 602 00 Brno - Královo Pole

Setkání účastníků na historických kolech se soutěžní jízdou elegance v historických kostýmech, prezentace vývoje kol a cyklistiky v různých odvětvích.

Jako hosté se této mimořádné akce zúčastní osobnosti jak sportovního tak i kulturního života.

Od 10.30 hod. Přijímání přihlášek do soutěží – v parku ve stanu pro prezentaci

Do soutěže elegance se může přihlásit každý v dobovém oblečení s kolem do roku

výroby 1945 nebo jeho kopií.

Od 11 hod. Dětská jízda zručnosti – na jakémkoliv kole v několika věkových kategoriích

Všichni účastníci jízdy obdrží malou věcnou cenu

11.15 hod. Odjezd účastníků na historických kolech pohodovou jízdou do techn. muzea

11.35hod. příjezd k muzeu, uvítání a prohlídka muzea

13.00hod. společný odjezd zpět na Šelepku

13.20 hod. společný příjezd z technického muzea do parku, oběd

14.30 hod. Odpolední program v parku Národního odboje , moderuje Vojta Polanský

 Slavnostní zahájení, představení a přivítání hostů a osobností

 Soutěžní jízda elegance na historických kolech před porotou. Hodnotí se

celkový dojem (kolo, kostým, jízda)

 Vystoupení mažoretek Angels ???

 Vyhlášení vítězů - všech kategorií jízdy elegance

 Ukázka krasojízdy na kole ???

 Módní přehlídka historického sportovního oblečení a secese???

 Ukázka tréninku závodníků Dukly Brno na válcích

Od 10.00 – 16.00 hod. Možnost prohlídky vystavených drezín, vývoje kol a bruslí v prostorách parku

Po celou dobu dopoledního a odpoledního programu bude pro děti k dispozici skákací hrad zdarma