Tomáš Záborec / Dřevomalba

Od 1. května do 30. září 2018 v divadelním sále hradu. Autorova metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva ve spojení s malbou. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa. Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně jakýmsi symbolickým „zářezem“ do podvědomí zúčastněného diváka. Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruh č. I. až IV. v otevírací době hradu.