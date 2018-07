Peter Hook & The Light v Brně

Autor nezapomenutelných basových linek Peter Hook míří do Brna. Spoluzakladatel kapel Joy Divison a New Order vystoupí 10. listopadu na Flédě spolu s uskupením The Light. Jejich koncertní show shrne to nejlepší z tvorby obou legendárních skupin. Fanoušsci tak mají neopakovatelnou možnost slyšet v originálním autorském pojetí naživo hity od Love Will Tear Us Apart až po Blue Monday.

Peter Hook Průkopnickému soundu vlivných anglických skupin Joy Division a New Order vždycky dominovaly basové linky Petera Hooka. V druhé polovině sedmdesátých let umožnila Hookova typická basová kytara Joy Division vytvářet mistrovské skladby...