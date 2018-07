Miro Jaroš v Brně

Turné k třetímu albu Písničky pro (ne)poslušné děti 3 oblíbeného zpěváka Mira Jaroše přináší zcela novou šou, složenou z nových skladeb ale i ověřených hitů. Energický koncert nabízí kromě hudebního zážitku i úplně novou podobu pódia včetně několika překvapení. Objevte s vašimi dětmi svět strašidel, jichž se netřeba bát, vydejte se spolu s Mirem do vesmíru prozkoumat planety, anebo se vraťte do doby dinosaurů a zjistíte, jak to s nimi doopravdy bylo.

A pokud máte doma občas balón, naučte ho hravou formou se vyfouknout a nenafukovat se. Raz, dva, tři a... turné se začíná! Vidíme se ve vašem městě!

Po představení bude autogramiáda a focení s Mirem. Koncert trvá cca 55 minut.