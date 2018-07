Evropská kamenina ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze - Zámek Vranov nad Dyjí

Letos naposledy máte příležitost navštívit jedinečnou výstavu, která prezentuje více jak 800 vybraných keramických výrobků rozprostřených na časové ploše od 70. let 18. století do 70. let 19. století. Zastoupena je v ní produkce anglických, francouzských, italských, německých, rakouských, uherských, ruských, lucemburských a belgických manufaktur.

Z českého a moravského prostřední se v ní mimo jiné uplatňují kameninové továrny pracující v Praze, Týnci, Staré Roli, Dalovicích, Kravsku, Teplicích, Děčíně a také ve Vranově nad Dyjí.