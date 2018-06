Bohemia Jazz Fest - Brno

Bohemia Jazz Fest je jedním z největších letních jazzových hudebních festivalů v celé Evropě. Byl založen v roce 2005 špičkových jazzovým kytaristou Rudy Linkou, jehož cílem bylo zpopularizovat vynikající jazz v České republice.

Brno

16. 7. 2018

17:30 MIROSLAV HLOUCAL QUINTET (CZE)

19:00 HOUSE OF WATERS (USA)

20:30 BILL FRISELL - When You Wish Upon a Star (USA)

17. 7. 2018

17:30 SOPHIA (Soia) HAGEN (AUT)

19:00 ADAM TVRDY TRIO (CZE)

20:30 BILL FRISELL - When You Wish Upon a Star (USA)