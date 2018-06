Židenické letní kino na Dělňáku - Nejtemnější hodina

Drama / Historický / Životopisný / Válečný / (USA/VB, 2017, 125 min., dabing) Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině během krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin. Promítáme na dvoře Dělnického domu. Vstup do dvora je přes zahrádku restaurace. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. V případě špatného počasí se promítání přesune do velkého sálu Dělnického domu. Aktuální informace na fb.