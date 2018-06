Židenické letní kino na Dělňáku

Komedie / (Fr., 2017, 90 min., dabing) Užívejte si neřestí, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. „Alibi na klíč“ je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co chcete. Na fotbal místo na večeři s příbuznými? Ulejt se z práce? Aférka? Nevěra? Nebo mít prostě chvíli od všeho pokoj? Hrdinové z komedie Alibi na klíč všechno perfektně zařídí a nikdo nemá ani páru. Promítáme na dvoře Dělnického domu. Vstup do dvora je přes zahrádku restaurace. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. V případě špatného počasí se promítání přesune do velkého sálu Dělnického domu. Aktuální informace na fb.