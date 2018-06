Židenické letní kino na Dělňáku - Dokud nás svatba nerozdělí

Komedie / (Fr., 2017, 115 min., české titulky) Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho. Promítáme na dvoře Dělnického domu. Vstup do dvora je přes zahrádku restaurace. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. V případě špatného počasí se promítání přesune do velkého sálu Dělnického domu. Aktuální informace na fb.