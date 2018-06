Václav Neckář - narozeninový koncert na zámku Valtice

Oslavte 75. narozeniny Václava Neckáře

VÁCLAV NECKÁŘ, legendární český popový zpěvák a také herec známý svými hity jako například "Mýdlový princ", "Chci Tě líbat", "Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě" nebo z posledních let "Půlnoční", slaví v letošním roce krásné životní jubileum a to 75. narozeniny.

Při této příležitosti máte možnost navštívit jedinečný koncert v unikátním prostředí jízdárny Státního zámku Valtice, kde Václav Neckář se svou kapelou BACILY zahraje to NEJ ze svého repertoáru.