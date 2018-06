Veteranfest - Zámek Slavkov u Brna

Více než tisícovka historických auto-moto veteránů letos se již po sedmnácté sjede do zámeckého parku ve Slavkově u Brna. Poslední červnovou sobotu - 30. června 2018 - se zde po roční odmlce koná největší tuzemský sraz historických vozidel. Koncept setkání zůstává podobný, jako tomu byli návštěvníci zvyklí předchozích čtyřiadvacet let. Jedinou podmínkou registrace dopravního prostředku je jeho "stáří" minimálně třiceti let. Novinkou je hlavně změna názvu a organizátora. Veteranfest organizuje Zámek Slavkov - Austerlitz ve spolupráci s odbornými kluby.



Veteranfest se letos bude ještě více stylizovat do atmosféry první republiky. "Připomenutí sto let od založení našeho státu se samozřejmě logicky nabízí, jednou z největších ozdob setkání budou totiž vozy pamatující i tuto dobu. Návštěvníci pak v doprovodném programu zažijí stylovou tančírnu, přehlídku dobové módy či tematický fotokoutek. Prvorepublikový šmrnc bude mít i jarmark s občerstvením,“ přiblížila ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická. Sraz letos nabídne ještě více vyžití pro nejmenší návštěvníky. V jižní části parku přibude i dětská zóna plná atrakcí a stylových dílen. Součástí Veteranfestu bude i burza náhradních dílů a historických předmětů.