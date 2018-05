Minská open - Brno Žabovřesky

Opět otevřeme Minskou ulici pro vás a zavřeme pro provoz. Městská část Brno - Žabovřesky pořádá třetí open párty pro vás! Těšte se tentokrát na ještě lepší program, na ještě lepší počasí a ještě lepší občerstvení.

Zahrají The People, rockový Stejšn a zaručeně vás rozpálí The 6 FIREBALLS! Standardně pro děti klidová zóna, malování na obličej, balonky a Mimoňák! Bude to PECKA! Velké podium, velká SHOW, velká afterparty s DJ Savana. Prostě lasery nad Žabinama nesmí chybět :-) Aktuálně připraven navíc i program u kapličky.